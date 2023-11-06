بريطانيا تسحب بعض موظفي سفارتها في لبنان مؤقتا.. وتوضح الأسباب

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قالت وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية (FCDO) إنها سحبت مؤقتًا بعض موظفي السفارة البريطانية من لبنان بسبب الوضع الأمني.

وقالت السفارة عبر موقعها الرسمي: "تواصل السفارة العمل الأساسي بما في ذلك تقديم الخدمات للمواطنين البريطانيين".

وفي 18 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نصحت وزارة الخارجية البريطانية مواطني المملكة المتحدة بعدم السفر إلى لبنان بسبب المخاطر المرتبطة بالنزاع بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت وزارة الخارجية، الاثنين، أنها "تواصل تقديم النصائح بعدم السفر إلى جميع أنحاء لبنان. إذا كنت موجودًا حاليًا في لبنان، فإننا نشجعك على المغادرة الآن، بينما تظل الخيارات التجارية متاحة".