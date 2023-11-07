"استقبال باهت" ومظاهرة رافضة.. ردود فعل على زيارة بلينكن إلى تركيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قُوبلت زيارة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى تركيا بمظاهرة في أنقرة، في حين تحدثت وسائل إعلام رسمية عن "استقبال باهت" حظي به بلينكن، وتفاعل مغردون مع طريقة تحية وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان له، قبيل لقائهما، الاثنين.

ووصل بلينكن إلى أنقرة، الاثنين، إذ كان باستقباله نائب حاكم أنقرة وسفير واشنطن لدى تركيا، وفقا لقناة "TRT" الرسمية التركية التي وصفت الاستقبال بـ"الباهت".

والتقى بلينكن بفيدان، إذ أكد وزير الخارجي التركي "ضرورة منع استهداف إسرائيل للمدنيين وتهجيرهم في غزة، وإعلان وقف كامل وفوري لإطلاق النار"، وفقا لوكالة "الأناضول" الرسمية التركية.

وأشارت الوكالة إلى أن مظاهرة خرجت في العاصمة التركية، أنقرة، احتجاجا على زيارة بلينكن إلى تركيا، وفقا لـ"الأناضول".

من جانبهم، تفاعل مغردون مع طريقة استقبال فيدان لبلينكن إذ ادعوا أن الأول رفض معانقة الثاني عند السلام عليه، في حين لم يصدر أي تعليق أو تفسير تركي رسمي حول الأمر.