داخلية السعودية تعلن إعدام الشمري قصاصًا وتكشف كيف قتل مواطنا آخر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الثلاثاء، تنفيذ حكم القتل قصاصًا بحق أحد الجناة في منطقة حائل، بعد ثُبوت اتهامه بقتل مواطن آخر، بإطلاق النار عليه، حسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم إبراهيم بن مقبل بن وراد العبدي الشمري، سعودي الجنسية، على قتل حمود بن رجاء بن غازي الشمري، سعودي الجنسية، بإطلاق النار عليه من سلاح ناري مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما".

وأضافت الوزارة أن "الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه صك يقضي بثُبوت إدانته بما نُسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا، وأُيد من مرجعه"، طبقا لـ"واس".

وختمت وزارة الداخلية السعودية قائلة، إنه "قد تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني، إبراهيم بن مقبل بن وراد العبدي الشمري، سعودي الجنسية، الثلاثاء 23/ 4/1445هجرية، الموافق 7/ 11/2023 ميلادية، بمنطقة حائل"، حسبما أفادت الوكالة السعودية.