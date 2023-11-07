دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تجاوزت حصيلة القتلى في قطاع غزة عتبة الـ10 آلاف، حسبما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله، في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن القطاع سيكون تحت "المسؤولية الأمنية الإسرائيلية" بعد الحرب، نستعرض فيما يلي أبرز تطورات يوم جديد من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الثلاثاء:

تجاوز عدد الفلسطينيين الذين قتلوا في غزة منذ هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول حاجز الـ10 آلاف، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية في رام الله مستمدة حصيلتها من مصادر في القطاع الذي تسيطر عليه حماس.

Credit: YOUSEF ALZANOUN/Middle East Images/AFP via Getty Images)

أكثر من 60% من المستشفيات والمراكز الطبية في غزة أصبحت خارج الخدمة، بحسب بيان لوزيرة الصحة في السلطة الفلسطينية مي الكيلة.

Credit: SAID KHATIB/AFP via Getty Images)

ضربت غارات جوية إسرائيلية موقعا بالقرب من مستشفى القدس في مدينة غزة مساء الاثنين، وفقاً لبيان صادر عن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

Credit: Dan Kitwood/Getty Images)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، إن إسرائيل ستتولى "المسؤولية الأمنية الشاملة" في غزة "لفترة غير محددة" بعد انتهاء الحرب.

Credit: JACK GUEZ/AFP via Getty Images)

ذكرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الاثنين، أن "70 % من سكان قطاع غزة البالغ عددهم مليوني نسمة أصبحوا نازحين، ويعيش معظمهم بظروف مروعة" في ملاجئ الأمم المتحدة.