أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – تم إجلاء 114 مواطن أجنبي من غزة عبر معبر رفح الحدودي ووصلوا إلى مصر، الثلاثاء، وفق ما قاله مسؤول حدودي لصحفي يعمل مع CNN في رفح.

بالإضافة إلى ذلك، وصل أربعة جرحى فلسطينيين إلى مصر لتلقي العلاج عبر معبر رفح الحدودي، بحسب المسؤول.

ووفقًا لـCNN ، يصل بذلك العدد الإجمالي للجرحى الفلسطينيين الذين أُصيبوا بجروح خطيرة بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة، والذين تم نقلهم إلى مصر، إلى 105.

وقال المسؤول إنه من المتوقع وصول ما لا يقل عن 30 جريحًا آخر إلى مصر اليوم.