دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أجرى وزير الخارجية المصري، سامح شكري اتصالا هاتفيا بنظيره الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، بحثا خلاله الأوضاع الأمنية والإنسانية في قطاع غزة، بحسب ما ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في منشور عبر صفحته الرسمية على منصة "إكس"، تويتر سابقا، مساء الاثنين، إن "وزير الخارجية المصري أجرى اتصالا مع وزير خارجية إيران".

وأضاف المتحدث أن "الوزيرين ناقشا الإعداد للقمة الإسلامية القادمة في الرياض، وتبادلا التقييمات بشأن الوضع الأمني والإنساني في قطاع غزة".

وأردف المتحدث قائلا إن "شكري استعرض الموقف بشأن إنفاذ المساعدات الإنسانية، وأكد على ضرورة منع توسيع رقعة الصراع".

وكان سامح شكري تلقى في 23 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني، بحثا خلاله "وجهات النظر والتقييمات حول الأوضاع الميدانية والإنسانية المتردية في قطاع غزة، ومسارات التحرك للتخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الفلسطينيون في القطاع تحت وطأة القصف الإسرائيلي المستمر"، حسبما أفاد حينها المتحدث باسم الخارجية المصرية.

وكانت منظمة التعاون الإسلامي أعلنت، الاثنين، عن عقد قمة إسلامية استثنائية، الأحد المقبل، في مدينة الرياض، لبحث العمليات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.

وأضافت المنظمة، في بيان عبر موقعها على الإنترنت، أن القمة ستُعقد بناءً على دعوة السعودية، بصفتها رئيس القمة الإسلامية الحالية.