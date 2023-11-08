8 هجمات جديدة على القوات الأمريكية في العراق وسوريا مؤخرا

(CNN)-- تعرضت القوات الأمريكية للهجوم ثماني مرات إضافية منذ صباح الجمعة بطائرات بدون طيار هجومية ووابل من الصواريخ في العراق وسوريا مع تكثيف الجماعات المدعومة من إيران من هجماتها.

وتمثل الحوادث الجديدة – إحداها كانت بعد ظهر الجمعة، وأخرى السبت، وخمسة أخرى الأحد وواحدة صباح الاثنين – ما مجموعه 38 هجومًا على الأقل على القوات الأمريكية وقوات التحالف في هاتين الدولتين منذ 17 أكتوبر، بعد أيام فقط من بدء الحرب بين إسرائيل وحماس.

وذكرت شبكة CNN أن إيران تسعى للاستفادة من رد الفعل العنيف على الدعم الأمريكي لإسرائيل، وبينما قد لا تكون طهران من وجهت هجمات الجماعات هذه بشكل مباشر إلا أنها تشجعها على ما يبدو.

وبينما بدأت الزيادة في الهجمات بعد الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، رفض مسؤولو البنتاغون إقامة علاقة مباشرة بين الزيادة في الهجمات والصراع في غزة، قائلين بدلا من ذلك إن إيران سعت منذ فترة طويلة إلى إجبار الولايات المتحدة على الانسحاب من المنطقة.