دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الأربعاء، تفاصيل "وثيقة المبادىء الاقتصادية لدولة الإمارات" خلال السنوات العشر المقبلة.

وقال الشيخ محمد بن راشد، في حسابه الرسمي عبر منصة إكس (تويتر سابقًا): "أقرت حكومة الإمارات اليوم المبادىء الاقتصادية للدولة خلال العشر سنوات القادمة لتكون الإطار العام التي نركز فيه على تحقيق مستهدفاتنا الاقتصادية".

وأضاف الشيخ محمد بن راشد: "اختتمنا اليوم أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات والتي أقررنا خلالها التركيز بشكل كبير خلال الفترة القادمة على الأجندة الاقتصادية بهدف تعزيز الزخم التنموي للدولة وتعزيزه وترسيخه والوصول به لمستويات تنموية جديدة".

وقال الشيخ محمد بن راشد: "نريد أن نرى دولة الإمارات في مقدمة الاقتصادات العالمية" تتسم "ببنية رقمية قوية وأنظمة آمنة وإطار تشريعي مرن وفكر مستقبلي متجدد... ونطلب من الجميع العمل بهذه المبادىء والالتزام بما جاء فيها والاسترشاد بها في كافة السياسات والتشريعات والمبادرات الاقتصادية الجديد".

وتضم وثيقة المبادىء الاقتصادية 10 بنود، من أبرزها وجود "اقتصاد منفتح على العالم بلا قيود، استقطاب أفضل الكفاءات الاقتصادية، الاستثمار في الاقتصاد الرقمي، توفير الفرص المتنوعة للشباب"، إلى جانب وجود "أفضل بنية تحتية لوجستية في العالم".