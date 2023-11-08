"أتباع بن سلمان".. إعلامي سعودي يثير تفاعلا بفيديو وأمير يعلّق

ولي عهد السعودية محمد بن سلمان يلتقي وزير خارجية أمريكا أنتوني بلينكن في جدة.. إليك ما دار بينهما

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للإعلامي السعودي، رافع العمري وما قاله في مقطع فيديو عن "أتباع بن سلمان" وسط تفاعل واسع.

وقال العمري في مقطع الفيديو المتداول: "هذا فيديو خاص وما له موضوع معين واعتبروه فضفضة شخصية.. لسنوات طويلة تعرضنا لهجوم وتشكيك في كل من يدافع عن دولته ومجتمعه، لدرجة بعضنا صار يعتقد أن الدفاع عن المواقف السعودية مهمة الحكومة فقط وتغير هذا الاعتقاد مع الوقت وصار الغالبية العظمى من السعوديين مدافعين بكل ما اوتوا من جهد وقوة كل في مجاله.."

وتابع قائلا: "إلا أن بعض الناطقين بالعربية ألاحظهم في الردود يقولون أنت رجل أمن أنت موظف حكومة أنت من أتباع بن سلمان وهذا بسبب طبيعتهم يكونوا ثوريين ضد حكوماتهم بسبب ثقافة الثورة على المستعمر وبسبب جهلهم بطبيعتنا وطبيعة دولتنا التي لم تستعمر أبدا وبسبب جهلهم حول طبيعة علاقتنا بحكامنا الي هم منا وفينا ما يعرفون أن كل سعودي هو رجل أمن وموظف حكومة ومن أتباع ابن سلمان فخرا وشرفا.."

من جهته استشهد الأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد بمقطع الفيديو قائلا بتدوينة على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا): "فديو يستدعي قطع التوقف المؤقت عن تواجدي هنا والعودة للتوقف بعد اعادة نشره.. بيض الله وجهك يا رافع.. أنت رافعٌ لَعَمْري لراية وطنك وخافضٌ لرؤوس كارهيه.."