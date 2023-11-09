القاهرة، مصر (CNN) -- قال مصدر مسؤول بالجامعة العربية، إن الجامعة ستعقد قمة عربية طارئة، السبت المقبل، بمدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية لمناقشة وقف العنف في غزة، بمشاركة رؤساء ووفود الدول العربية، وسبق هذه القمة اجتماع تحضيري لوزراء الخارجية العرب الخميس، على أن تستكمل المشاورات الوزارية غدًا الجمعة قبل انطلاق أعمال القمة السبت.

وسبق أن أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تلقيها طلبًا رسميًا من السلطة الفلسطينية والمملكة العربية السعودية، لعقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في العاصمة السعودية الرياض يوم 11 نوفمبر/تشرين ثاني الجاري.

وحول إلغاء القمة العربية الأفريقية، أوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية أن جامعة الدول العربية قررت إلغاء القمة العربية الأفريقية، بسبب ضيق الوقت وفي ظل الظروف الراهنة في قطاع غزة، وتم الاستقرار على انعقاد قمة عربية طارئة على أن يتضمن جدول أعمالها بندًا وحيدًا وهو مناقشة الوضع في الأراضي الفلسطينية والصراع في غزة.

وبدأت فصائل فلسطينية مسلحة هجومًا على مدن ومناطق بغلاف غزة يقيم بها مواطنون من إسرائيل يوم 7 أكتوبر الماضي في عملية حملت مسمى "طوفان الأقصى" وأسفرت عن مقتل 1400 إسرائيلي، وردت إسرائيل بقصف جوي وعمليات برية على مدن قطاع غزة أدت إلى مقتل 10 آلاف و700 شخصا وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية في رام الله.