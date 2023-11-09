القاهرة، مصر (CNN) -- واصلت مصر استقبال عشرات الجرحى والمرضى الفلسطينيين جراء الحرب في غزة عبر معبر رفح، وتوزيعهم على المستشفيات الحكومية بمدن القناة والعاصمة القاهرة، كما استقبلت 12 طفلًا من الأطفال الفلسطينيين مرضى الأورام، ووزعتهم على مستشفيات متخصصة؛ لتقديم البروتوكولات العلاجية وجلسات علاج الأورام اللازمة لهم.

واستقلت مصر على مدار الأسبوع الماضي ما بين 40-50 حالة يوميًا من الفلسطينيين المصابين جراء قصف الطيران الإسرائيلي على مدن قطاع غزة، وذلك عبر معبر رفح-وفقًا لتصريحات سابقة لوزارة الصحة- وأجرى أطباء مصريون العديد من العمليات الحراجية الدقيقة والحرجة في مختلف التخصصات الجراحية، وفقًا لبيان رسمي للوزارة.

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية، إن مصر استقبلت 12 طفلًا من الفلسطينيين مرضى الأورام عبر معبر رفح، وتم توزيعهم إلى مستشفيات الأورام المتخصصة في القاهرة لتلقي العلاج ومتابعة حالتهم الصحية، مؤكدًا استعداد بلاده لاستقبال المزيد من الحالات خلال الفترة المقبلة.

وجهزت مصر مستشفى ميدانيا عند معبر رفح لاستقبال المصابين الفلسطينيين لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية، كما وافقت على رسو سفينة تركية محملة بالمساعدات الطبية في ميناء العريش، والتي تحمل على متنها 20 سيارة إسعاف، و20 مستشفى ميداني مجهزة بالكامل، لاستقبال الحالات من الفلسطينيين المصابين، وفقًا لبيان رسمي لوزارة الصحة المصرية.

وأضاف عبد الغفار، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية أن وزارة الصحة تقدم الخدمات التشخيصية والعلاجية للمصابين جراء الحرب في غزة وكذلك للمرضى، والذين يتلقون الرعاية الكامل لاستكمال تلقي العلاج اللازم.