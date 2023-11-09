دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وصل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث كان في مقدمة مستقبليه، رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وفق ما ذكرته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) الخميس.

وحطت طائرة أمير قطر في مطار الرئاسة في العاصمة الإماراتية حيث كان الشيخ محمد بن زايد باستقباله، حسبما ذكرت "وام".

ووصفت الوكالة الإماراتية الزيارة بـ"الأخوية"، ويرافقه فيها رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، إلى جانب وزير الداخلية قائد قوة الأمن الداخلي، الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، ومسؤولين آخرين، وفقا لوام.

ونشرت وكالة أنباء الإمارات صورا من استقبال الشيخ محمد بن زايد وعدد من الوزراء والمسؤولين الإماراتيين لأمير قطر.