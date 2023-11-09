دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد وزير الداخلية السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سعود، أن "ما تمر به المنطقة والعالم من مخاطر وتحديات يؤكد أهمية التمسك بوحدة دول مجلس التعاون".

وقال وزير الداخلية السعودي، في كلمة على هامش اجتماع وزراء داخلية دول مجلس التعاون في سلطنة عُمان الأربعاء، إن هذه المخاطر "أدت إلى تزايد موجات العنف والإرهاب والتطرف وانعدام الأمن وانتشار الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، يحتم علينا أهمية التمسك بوحدة المجلس وتعزيز العمل الجماعي ورفع مستوى التعاون والتنسيق الأمني بيننا، بما يحقق التوجهات الحكيمة لقادة دول مجلس التعاون".

ودعا وزير الداخلية السعودي إلى "تكثيف الجهود بين الأجهزة المختصة... لكشف الخطط المنظمة التي تنتهجها عصابات المخدرات لاستهداف دولنا ومجتمعاتنا وتجفيف منابعها والقضاء على مهربيها".