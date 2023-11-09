مسؤول قطري لـCNN: اهتمامنا الرئيسي الآن هو إعادة الرهائن إلى عائلاتهم

مسؤول قطري لـCNN: نأمل في أن تفلح جهودنا في الإفراج عن المزيد من الرهائن

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قال مصدر دبلوماسي مطلع على المحادثات لشبكة CNN، إن اجتماعاً ثلاثياً بين مسؤولين قطريين ورئيسي الاستخبارات الإسرائيلية والأمريكية عُقد في الدوحة الخميس لمناقشة إطلاق سراح الرهائن مقابل هدنة إنسانية ودخول المساعدات إلى غزة.

وناقش الاجتماع بين مدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز ورئيس الموساد ديفيد بارنيا ومسؤولين قطريين خطة مقترحة للإفراج عما بين 10 إلى 20 رهينة مدنية مقابل وقف القتال لمدة 3 أيام، ودخول المزيد من المساعدات وتمكين حماس من جمع وتسليم قائمة بأسماء المحتجزين داخل غزة، وفقا للمصدر.

وذكرت CNN الأربعاء، أنه لا يوجد احتمال لموافقة إسرائيل على وقف دائم للقتال دون إطلاق سراح عدد كبير من الرهائن، وفقا لمسؤول أمريكي كبير.

المحادثات متعددة الأطراف - والتي تلعب فيها قطر دور وساطة رئيسي - مستمرة منذ أسابيع وتمخضت حتى الآن عن العديد من الأفكار.

وذكرت CNN في وقت سابق أن أحد المسؤولين الإسرائيليين قال إن إسرائيل "مستعدة للتوقف" إذا كان هناك يقين بأن حماس "جادة بشأن إطلاق سراح الرهائن".

الأمر غير الواضح هو المدة التي قد تكون إسرائيل على استعداد للموافقة عليها، وما هو العدد المقبول من الرهائن المفرج عنهم.

وذكرت شبكة CNN في وقت سابق أن المفاوضات تركزت أيضًا على تبادل الرهائن مع السجناء الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل.