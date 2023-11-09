(CNN) -- أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الأربعاء، أن الجيش الأمريكي شن غارة جوية على منشأة لتخزين الأسلحة في شرق سوريا يستخدمها "الحرس الثوري" الإيراني والجماعات التابعة له.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في بيان: "هذه الضربة الدقيقة، التي نفذتها طائرتان من طراز F-15، كانت بهدف الدفاع عن النفس، و هي رد على سلسلة من الهجمات ضد أفراد أمريكيين في العراق وسوريا من قبل الجماعات التابعة للحرس الثوري الإيراني".

وأضاف: "ليس لدى الرئيس (جو بايدن) أولوية أعلى من سلامة الأفراد الأمريكيين، وقد وجه التحرك اليوم لتوضيح أن الولايات المتحدة ستدافع عن نفسها وأفرادها ومصالحها".