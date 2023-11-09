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الجيش الأمريكي يستهدف منشأة لتخزين الأسلحة في سوريا تابعة لـ"الحرس الثوري" الإيراني

الشرق الأوسط
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الجيش الأمريكي يستهدف منشأة لتخزين الأسلحة في سوريا تابعة لـ"الحرس الثوري" الإيراني
صورة أرشيفية لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)Credit: STAFF/AFP via Getty Images

(CNN) -- أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الأربعاء، أن الجيش الأمريكي شن غارة جوية على منشأة لتخزين الأسلحة في شرق سوريا يستخدمها "الحرس الثوري" الإيراني والجماعات التابعة له.

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وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في بيان: "هذه الضربة الدقيقة، التي نفذتها طائرتان من طراز F-15، كانت بهدف  الدفاع عن النفس، و هي رد على سلسلة من الهجمات ضد أفراد أمريكيين في العراق وسوريا من قبل الجماعات التابعة للحرس الثوري الإيراني".

وأضاف: "ليس لدى الرئيس (جو بايدن) أولوية أعلى من سلامة الأفراد الأمريكيين، وقد وجه التحرك اليوم لتوضيح أن الولايات المتحدة ستدافع عن نفسها وأفرادها ومصالحها".

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