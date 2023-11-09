دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد المبعوث الأمريكي الخاص للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط ديفيد ساترفيلد، أن واشنطن لا تدعم فكرة تهجير أهالي غزة خارجيا أو داخليا، وشدد على ضرورة إدخال المساعدات بالطاقة القصوى للمحتاجين إليها في القطاع، حسبما جاء في إيجاز صحفي عقده الخميس.

وقال ساترفيلد: "مستقبل سكان غزة هو في غزة وليس في أي مكان آخر نحن قطعا لا ندعم ولا نتبنى فكرة تهجير سكان غزة والآن الموجودون في الجنوب يجب أن يعودوا إلى شمال غزة متى ما كان ذلك آمنا ونحن لا ندعم أي تهجير دائم لهؤلاء".

وأردف المبعوث الأمريكي قائلا: "حل الدولتين هو الحل الوحيد لمستقبل آمن وبه سلام لإسرائيل وللفلسطينيين، ويجب مناقشة الكثير من القضايا في المستقبل لمعرفة كيف يمكن تحقيق ذلك وهذا يعتمد على كيف ستنتهي هذه الحرب وهل سيتم القضاء على حماس" مشيرا إلى أهمية وجود تواصل سياسي بين قطاع غزة والضفة الغربية.

وتابع ساترفيلد قائلا: "لا يجب أن يحدث أمران في نهاية هذا الصراع: لا يجب أن يكون هناك احتلال إسرائيلي لغزة ولا يجب أن تبقى حماس في السلطة هناك".

وعن سقوط أكثر من 10 آلاف قتيل في القطاع منذ بدء الحملة العسكرية الإسرائيلية في 7 أكتوبر/تشرين أول، قال المبعوث الأمريكي: "لقد كنا واضحين نعتقد أن لدى إسرائيل مسؤولية تجاه شعبها بإنهاء خطر حماس ونحن نقف مع إسرائيل في تحقيق هذا الهدف ولكننا كنا واضحين أيضا أن كيفية تنفيذ هذه الحملة تهم ويجب أن تنفذ بطريقة تحد من سقوط الضحايا إلى الحد الأدنى مع ضرورة إدخال المساعدات وبشكل آمن ومضمون لأكبر عدد ممكن من المدنيين".

وعن إدخال المساعدات إلى القطاع، قال ساترفيلد: "بدأنا منذ أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع ولقد نقلنا المساعدات عبر حوالي 100 شاحنة باليوم إلى حد الآن ونسعى إلى رفع هذا العدد بالتعاون مع الوكالات التابعة للأمم المتحدة لتلبية الاحتياجات الإنسانية للآلاف".

وتابع: "قبل 3 أسابيع لم تكن تتمكن المنظمات التابعة للأمم المتحدة من الدخول إلى الجنوب (القطاع) والوقود الآن موجود في غزة للاستخدام في تحلية المياه وللمستشفيات في الوسط والجنوب ولتنقل عمال الإغاثة وأردنا أن نضمن أن هناك وقود كافي لمنظمات الأمم المتحدة ومنظمة اللاجئين ولمنظمة الغذاء".

وبشأن إعلان البيت الأبيض عن موافقة إسرائيل على هدنة إنسانية يومية تستمر لمدة 4 ساعات للسماح بمرور المدنيين من شمالي القطاع إلى جنوبه، قال المبعوث الأمريكي: "عندما تحدث عن وقف الأعمال القتالية ليس الوقت هو المهم فحسب بل ما يمكن القيام به خلال وقف القتال وما هي الحاجيات التي يجب نقلها وكيف نكون فاعلين في وقت وقف إطلاق النار".

وقال ساترفيلد: "خسارة آلاف الأرواح في غزة أمر غير مقبول... نحن نفعل كل ما بوسعنا لنقدم النصح لإسرائيل كي تحاول أن تقلل عدد الضحايا المدنيين"، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى ان ما فعلته حركة حماس في غزة على مدار السنوات الماضية أدى بالضرورة إلى سقوط الكثير من الضحايا المدنيين في هذا الصراع.

ودعا المبعوث الأمريكي حزب الله وإيران إلى الالتزام بتحذير الرئيس الأمريكي حو بايدن بضرورة عدم الانخراط في الصراع، وطالب حزب الله بوقف المناوشات العسكرية على الحدود مع إسرائيل لأنها "تزيد من خطر امتداد الصراع"، مؤكدا في الوقت نفسه أن واشنطن ترى أن من الممكن تجنب توسع الحرب في المنطقة.