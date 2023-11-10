خرج وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بأقوى تصريحاته حتى الآن، وحث إسرائيل على بذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين في غزة. وافقت إسرائيل على نوافذ صغيرة كل يوم لخروج المدنيين من منطقة القتال في شمال غزة. لكن بلينكن أوضح بأن إدارته لا تعتقد أن هذا كاف.

وقال بلينكن إنه "يجب فعل ما هو أكثر بكثير لحماية المدنيين والتأكد من وصول المساعدات الإنسانية إليهم. لقد قُتل عدد كبير جدًا من الفلسطينيين. لقد عانى الكثير جدًا في هذه الأسابيع الماضية".

قال بلينكن هذه التعليقات مع رؤية المزيد من الضربات، هذه المرة بالقرب من اثنين من مستشفيات غزة، حيث تقول إسرائيل إن حماس قد وضعت بعضًا من مقارها تحتهما.

لا يُعرف مدى الضرر، لكن كلا المستشفيين أفادا بأنهما لا يزالان يجريان العمليات الجراحية ويعالجان المرضى.

هناك أيضًا مقطع فيديو جديد يُظهر آثار ضربة على ما يبدو بالقرب من مستشفى ثالث، مستشفى الشفاء، شمالي غزة. ويظهر المقطع أشخاصًا ملطخين بالدماء ويطلبون المساعدة في الفناء في أعقاب ذلك. هذا المستشفى الذي يأوي الآن العديد من الأشخاص الذين يبحثون عن التغطية.

هناك مستشفى رابع، مخصص للأطفال، محاط بالدبابات. مدير ذلك المستشفى يطلب الآن المساعدة ويجلي الأطباء والمرضى.

وليس من الواضح ما إن كانت تعليقات بلينكن ستجبر القيادة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي على تغيير طريقة عملهما، لكن لا توجد مؤشرات على ذلك على الأرض مع إعلان القوات الإسرائيلية أنها حاصرت مدينة غزة.