دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، إن "توسيع نطاق الحرب أصبح أمرا لا مفر منه الآن"، بعد تزايد حدة الحرب في غزة، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وبحث عبداللهيان في اتصال هاتفي، مساء الخميس، مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، آخر التطورات المتعلقة بالوضع الراهن في غزة، طبقا لما نقلت الوكالة.

وأعرب عبداللهيان ورئيس الوزراء القطري "عن قلقهما العميق إزاء الوضع الإنساني في غزة، واستمرار الهجمات واسعة النطاق ضد المدنيين خاصة النساء والأطفال"، حسبما أفادت وكالة "إرنا".

وناقش الجانبان "السبل السياسية للوقف الفوري لإطلاق النار، ومواصلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة المحاصرين، كما تبادلا وجهات النظر حول بعض المبادرات المقترحة بشأن الوقف المحتمل لإطلاق النار"، بحسب الوكالة.

وهذه هي المكالمة الهاتفية الثانية بين وزيري خارجية إيران وقطر، خلال الأسبوع الأخير.