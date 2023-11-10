دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أظهر مقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، خروج مراسل قناة "الجزيرة"، وائل الدحدوح، الجمعة، من شمال قطاع غزة إلى جنوبه.

ونشرت مذيعة الجزيرة، خديجة بن قنة، المقطع عبر صفحتها على "إكس"، تويتر سابقا، وعلقت عليه بالقول: "خروج الزميل وائل الدحدوح والزملاء في فريق الجزيرة من شمال قطاع غزة والنزوح نحو الجنوب مؤلم ومُحزن.. لكن التغطية مستمرة... يعطيكم ألف عافية وائل والزملاء".

من جانبه، كتب مذيع الجزيرة أيضا، جلال شهدا: "خرج وائل الدحدوح من مدينة غزة. خرج والد الشهداء… . خرج زوج الشهيدة… من سيخبركم القصة من قلب الحدث؟ من سينقل لكم وميض النار الحارقة على بعد أمتار من كاميرته؟ من سينقل حقيقة بشاعة وشراسة القصف؟ من سيخبركم عن حجم الكارثة وهول الإبادة الجماعية؟ خرج وائل… لكن تغطيته مستمرة".

وفي الفيديو، يظهر الدحدوح وهو يقول عن رحلته من الشمال إلى الجنوب: "عذاب يا حج... الخروج من الديار صعب جدا ومؤلم جدا"، حسب قوله.

وكان مراسل الجزيرة قد خسر إبنه وإبنته وزوجته في غارة جوية على مخيم النصيرات في غزة، وفق ما أعلنته القناة في 25 أكتوبر/تشرين أول الماضي.