قاد السيارة.. ولي العهد السعودي يصطحب أمير قطر بعد استقباله في الرياض

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – استقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في العاصمة السعودية، الرياض، إذ ظهر ولي العهد وهو يقود السيارة بينما يجلس أمير قطر بجانبه، وفقا لفيديو نشرته قناة "الإخبارية".

وأشار الديوان الأميري القطري إلى أن أمير قطر وصل إلى الرياض لإجراء مباحثات مع ولي العهد السعودي وللمشاركة في القمتين العربية والإسلامية في الرياض، السبت.

وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة "الإخبارية" السعودية لحظة استقبال الأمير محمد بن سلمان لأمير قطر في مطار الملك خالد الدولي.

ونشرت القناة نفسها مقطعا آخر يُظهر ولي العهد السعودي وهو يقود السيارة التي يستقلها معه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بعد الاستقبال.

يذكر أن أمير قطر كان قد زار الإمارات حيث التقى رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ومصر حيث التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.