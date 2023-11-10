سلطان عمان يصدر مرسوما بشأن الإعفاء من الضرائب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق، الخميس، مرسوما بشأن الإعفاء من الضرائب يقضي بأن "يتولى وزير المالية اختصاص الإعفاء من الضرائب أينما ورد في القوانين والمراسيم، وأن يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه".

وجاء نص المرسوم وفقا لوكالة الأنباء العمانية كالآتي:

"مرسوم سلطاني رقم (80 / 2023)، في شأن الإعفاء من الضرائب، نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/ 98، وعلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 28 / 2009، وعلى قانون الضريبة الانتقائية الصـادر بالمرسوم السلطاني رقم 23/ 2019، وعلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 121 / 2020، وعلى نظام جهاز الضرائب واعتماد هيكله التنظيمي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 42 / 2020، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت: المادة الأولى: يتولى وزير المالية اختصاص الإعفاء من الضرائب أينما ورد في القوانين والمراسيم السلطانية، المادة الثانية: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه، المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره".