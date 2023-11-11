دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بدأ رؤساء وفود الدول المشاركة في القمة العربية -الإسلامية غير العادية في الوصول، السبت، إلى مقر انعقاد القمة في العاصمة السعودية، الرياض، لبحث الأوضاع في قطاع غزة، حسبما ذكرت قناة "الإخبارية" السعودية.

ونيابة عن الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصل الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى الرياض، على رأس وفد الإمارات إلى القمة العربية-الإسلامية المشتركة غير العادية التي تستضيفها السعودية، لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

كما وصل إلى الرياض، السبت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد الكويت، والوفد المرافق له، للمشاركة في القمة. وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

ووصل إلى الرياض في وقت سابق، رئيس وزراء ماليزيا، أنور إبراهيم، للمشاركة في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية.

وكان قد وصل الرياض الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي للمشاركة في أعمال القمة العربية- الإسلامية، في أول زيارة لرئيس إيراني إلى المملكة منذ سنوات.

وكان في استقبال الرئيس الإيراني في مطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وتوجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، السبت، إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في القمة العربية -الإسلامية المشتركة الاستثنائية في الرياض، حسبما أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية.

وفي الوقت نفسه، أفادت قناة "الإخبارية" السعودية، في حسابها عبر منصة "إكس"، تويتر سابقا، بانطلاق الاجتماع التحضيري لوزراء خارجية الدول المشاركة في القمة.