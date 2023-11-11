دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، الجمعة، توقيفها لشخص قام بالطعن بالثوابت الدينية وروج لمعلومات تاريخية مغلوطة عبر مقطع فيديو تم تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك في بيان للداخلية البحرينية ورد فيه: "تعقيباً على مقطع مصور، تداولته بعض حسابات التواصل الاجتماعي، وفي إطار أعمال الرصد والمتابعة التي تتم على مدار الساعة، قامت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، باستدعاء وتوقيف شخص، بعد قيامه بالطعن في الثوابت الدينية والوطنية للمجتمع البحريني وترويجه معلومات تاريخية مغلوطة ومن شأنها اثارة الفتنة في المجتمع وتهديد السلم الأهلي".

وتابعت الداخلية في بيانها: "أشارت ادارة مكافحة الجرائم الالكترونية إلى أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيداً لإحالة القضية إلى النيابة العامة".

ولم تقدم الداخلية البحرينية تفاصيل إضافية عن المحتوى المصور أو هوية الشخص الموقوف.