صورة التقطت في 25 أغسطس 2018 لفندق شتيغنبرغر أكوا ماجيك في الغردقة حيث توفي زوجان بريطانيان أثناء إجازتهما في غضون ساعات من بعضهما البعض

(CNN)-- توفي زوجان بريطانيان بسبب التسمم بأول أكسيد الكربون أثناء إجازتهما في منتجع فاخر في مصر بعد رش الغرفة المجاورة لهما بمبيد حشري لقتل بق الفراش، حسبما توصل الطبيب الشرعي في الحادثة التي تعود للعام 2018.

وكان جون وسوزان كوبر يقيمان في فندق شتيغنبرغر أكوا ماجيك في منتجع في الغردقة على البحر الأحمر في أغسطس/ اب 2018، عندما تم تبخير الغرفة المجاورة لهما بمبيد حشري، "لامبدا"، بسبب انتشار الحشرات، حسبما ذكرت وكالة PA Media البريطانية.

وكانت الغرفة التي رش فيها المبيد الحشري مغلقة بشريط لاصق حول الباب، إلا أنها كانت متصلة بغرفتهم بباب مجاور، وفقا لـPA Media.

وعاد الزوجان إلى غرفتهما ليلاً لكن ابنتهما وجدتهما عثرا عليمها مريضين بشدة في اليوم التالي. وتم إعلان وفاة جون كوبر (69 عاما) في الغرفة، بينما توفيت زوجته سوزان (63 عاما) بعد ساعات في المستشفى.

وذكرت PA Media أن الدكتور جيمس أديليلي، كبير الأطباء الشرعيين في مقاطعة لانكشاير الإنجليزية، خلُص إلى أن الوفاة ناجمة عن التسمم بأول أكسيد الكربون نتيجة استنشاق البخار الناتج عن رش المبيد الحشري الذي يحتوي على ثنائي كلورو ميثان.