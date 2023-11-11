حسن نصر الله: إسرائيل تلحق الخسائر بنفسها وتسعى لإخضاع شعوب المنطقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، السبت، إن هدف إسرائيل من الحرب في غزة، هو أن تقول "للفلسطينيين انسوا أرضكم وأسراكم ومقدساتكم، وهي تدمر في غزة، تخاطب لبنان وتقول انظروا يا أهل لبنان ما يجري في غزة لأنها قاومت وتمردت"، حسب قوله.

وجاء خطاب حسن نصر الله، في ذكرى "يوم الشهيد"، وهو الثاني له، منذ بدء الحرب بين إسرائيل وغزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال نصر الله في خطابه: "هذا اليوم هو يوم شهيد حزب الله، ونقصد به كل شهيد من أول شهيد مع انطلاقة مسيرة المقاومة، إلى آخر شهيد تم تشييعه".

وتحدث نصر الله عن إسرائيل والحرب في غزة قائلا: "العدو يلحق بنفسه الخسائر ومن جملتها أن طبيعته الوحشية والهمجية تتضح أكثر للعالم"، حسب قوله. وأشار الأمين العام لحزب الله إلى أن "الأهم هو تبدل الرأي العام العالمي وانكشاف زيف الادعاءات الصهيونية".

وقال نصر الله بحسب ما نقل عنه موقع قناة "المنار" التابع لحزب الله: "الإسرائيلي هو من يجب أن ييأس ويجب أن يعلم أن من أشلاء الشهداء والأطفال، ستنطلق أجيال وأجيال للمقاومة أشد إيمانا وأقوى بأسا وتصميما على مقاومة هذا المحتل وإزالته من الوجود".

وأردف نصر الله قائلا: "العدوان وجرائم الحرب والوحشية على مساحة ضيقة محاصرة تحت القصف منذ 7 أكتوبر، لا حرمة لشيء فيها، والغريب في جرائم هذا العدوان، الاعتداء العلني والفاضح على المستشفيات بحجج واهية وهذه الأعداد الكبيرة للشهداء وأكثرهم من الأطفال والنساء".

وأردف أن "هذا يعبر عن روح الانتقام الذي لا حدود له، وأحد الأهداف الأساسية التي يريدها العدو هو الإخضاع ليس لأهل غزة فقط، بل الشعب الفلسطيني واللبناني وشعوب المنطقة، وإسقاط إرادة المطالبة بالحقوق المشروعة".

وقال إن "من يستطيع أن يوقف هذا العدوان هو أمريكا التي تدير هذا العدوان، ولم يعد أحد في العالم يؤيد استمرار العدوان سوى الإدارة الأمريكية والملحق بالإدارة الأمريكية"، حسب قوله.

وجاء الخطاب الذي ألقاه حسن نصر الله، السبت، في "يوم الشهيد" في حزب الله، الذي يصادف 11 نوفمبر/ تشرين الثاني.