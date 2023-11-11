دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي في كلمته خلال القمة العربية- الإسلامية في الرياض، السبت، إن جميع الحاضرين اجتمعوا هناك نيابة عن العالم الإسلامي "لإنقاذ الفلسطينيين".

وأضاف رئيسي: "لقد اجتمعنا هنا اليوم لمناقشة قضية تهم محور العالم الإسلامي، وهي القضية الفلسطينية، حيث شهدنا أبشع الجرائم في التاريخ، اليوم هو يوم تاريخي في الدفاع البطولي ودعم المسجد الأقصى".

وأوضح رئيسي أن قصة غزة هي "صراع بين محورين"، وعلى العالم أن يحدد في أي جانب يقف: جانب النبلاء أو الجانب الذي "يدمر الأجيال البشرية".

وانتقد الرئيس الإيراني الولايات المتحدة لدعمها الهجوم الإسرائيلي، قائلا إن واشنطن هي "الشريك الرئيسي في هذه الجرائم".

وأضاف أن دعم أمريكا لإسرائيل يبعث رسالة للمنطقة مفادها بأنها دخلت الحرب لصالح إسرائيل.

وأشار إبراهيم رئيسي إلى أن "الولايات المتحدة تفضل (الكيان الصهيوني) على آلاف الأطفال المضطهدين والأرواح البريئة"، حسب قوله.

وقال رئيسي إنه يتعين على العالم الإسلامي الضغط على الولايات المتحدة وإسرائيل "لوقف آلة القتل هذه".