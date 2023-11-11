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إسرائيل تخفض تقديراتها لعدد القتلى بهجوم حماس في 7 أكتوبر.. إليكم كم أصبح

الشرق الأوسط
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(CNN)-- تعتقد إسرائيل الآن أن حوالي 1200 شخص قتلوا في هجوم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي مخفضة توقعاتها السابقة التي كانت عند 1400 قتيل.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، ليئور حيات، ردا على أسئلة الصحفيين عبر الإنترنت، إن العدد يشمل العمال الأجانب والجنسيات الأجنبية الأخرى، وهو تعديل نزولي من الرقم السابق البالغ 1400، مؤكدا على أن التقدير الحالي ليس رقما نهائيا، لأنه لم يتم التعرف على هوية بعض الجثث بعد.

ولم يقدم المتحدث الإسرائيلي في ردوده الصحفية سببًا لتخفيض العدد الإجمالي المتوقع، ولم يستجب على الفور لطلبات لاحقة للحصول على تفسير.

ملاحظة: تم تحديث هذا المنشور لإزالة التعليقات الواردة في صحيفة تايمز أوف إسرائيل، والتي يبدو أن الصحيفة الإلكترونية قد حذفتها من موقعها.

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