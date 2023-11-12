دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الأمن العام السعودي، مساء السبت، أن شرطة محافظة جدة اعتقلت 4 مقيمين من الجنسية اليمنية، لقيامهم بالسطو على مستودعات شركات والاستيلاء على ما بها من بضائع.

وقال الأمن العام السعودي، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "شرطة محافظة جدة تقبض على 4 مقيمين من الجنسية اليمنية، لسطوهم على مستودعات شركات، والاستيلاء على ما تحويه من بضائع".

وأضاف الأمن العام السعودي، في منشوره أنه "جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة".

ونشر الأمن العام السعودي صور المقيمين بعد اعتقالهم وأرفقها بمنشوره.

كما أعلن الأمن العام السعودي عبر منصة "إكس"، أن "دوريات الأمن بمنطقة الرياض تقبص على شخص لترويجه (2.1) كيلوغرام من مادة الحشيش المخدر وأقراصا خاضعة لتنظيم التداول الطبي".