تفاعل على لغة الجسد بين السيسي وأردوغان ولقائهما بالسعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور من لقاء الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان على هامش القمة العربية والإسلامية في المملكة العربية السعودية، السبت.

وعلق الإعلامي المصري، عمرة أديب على لغة الجسد بين الرئيسين خلال البرنامج الذي يقدمه على قناة MBC وأنها "توضح ان العلاقة تطورت".

ونشرت الرئاسة المصرية صورًا للقاء، بدا فيها السيسي وهو يضع يده على يد أردوغان، بعد تحسن العلاقات الدبلوماسية واستئنافها بين البلدين.

وكان السيسي، قد عقد اجتماعات منفصلة على هامش القمة العربية - الإسلامية في الرياض، السبت، مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس السوري بشار الأسد، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله نشطاء من تعليقات حول اللقاء: