خريطة مواقع تبادل إطلاق النار على الحدود بين لبنان وإسرائيل

(CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي وقوع المزيد من حالات تبادل إطلاق النار، الاثنين، عبر الحدود الإسرائيلية اللبنانية، مُشيرًا إلى أن قذيفتي هاون أُطلقتا من لبنان سقطتا في منطقة مفتوحة شمال إسرائيل، الاثنين. وقال الجيش الإسرائيلي إنه رد على مصدر إطلاق الصواريخ. وسمع فريق شبكة CNN في جنوب لبنان دوي انفجارات متكررة في المنطقة الحدودية، الاثنين.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق صاروخ مضاد للدبابات من لبنان باتجاه منطقة نيتوعا في شمال إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي: "ردًا على ذلك، قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي مصادر النيران"، لافتا أنه خلال الليل تم ضرب "خلية إرهابية مسلحة" في جنوب لبنان، على الحدود مباشرة من منطقة بيرانيت الإسرائيلية.

وأعلن حزب الله اللبناني مهاجمته مشاة إسرائيليين بالقرب من الحدود "وحقق إصابات مباشرة"، الاثنين.