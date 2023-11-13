"الأونروا" تعلن تعرض أحد مقراتها في جنوب غزة لضربة بحرية إسرائيلية

رعب وموت في كل مكان.. شاهد ما قاله مراسل CNN عن الوضع في مستشفى الشفاء بغزة

(CNN)-- قالت كالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في غزة "الأونروا"، إن أحد مبانيها في رفح جنوب قطاع غزة، تعرض لأضرار جسيمة بعد تعرضه، الأحد، لضربة بحرية إسرائيلية.

وأضافت "الأونروا" في بيان، الاثنين، أنه لم تقع إصابات حيث غادر موظفو الأمم المتحدة الدوليون المبنى قبل 90 دقيقة من الضربة.

ووفقا للأونروا، تمت مشاركة إحداثيات المبنى الذي توجد فيه دار ضيافة الموظفين الدوليين مرتين، بما في ذلك يوم 10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني إن "هذا الهجوم الأخير، مؤشر آخر على أنه لا يوجد مكان آمن في غزة، لا الشمال ولا المناطق الوسطى ولا الجنوب".

وأضاف لازاريني أن "تجاهل حماية البنية التحتية المدنية بما فيها مرافق الأمم المتحدة والمستشفيات والمدارس والملاجئ ودور العبادة، هو دليل على مستوى الرعب الذي يعيشه المدنيون في غزة كل يوم".

وسجل أكثر من 60 من مرافق الأونروا، ومعظمها مدارس تؤوي آلاف المدنيين، أضرارا جانبية أو مباشرة. وكان حوالي 70% من المنشآت المتضررة جنوب وادي غزة، في المناطق الوسطى والجنوبية، بما في ذلك رفح وخان يونس، حيث أمر الجيش الإسرائيلي المدنيين في شمال غزة ومدينة غزة بالتحرك إليها.