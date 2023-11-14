بلينكن من عمان: ندعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد حماس

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- اعترف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بوجود خلافات داخل وزارة الخارجية حول نهج إدارة بايدن تجاه الصراع بين إسرائيل وحماس في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى الموظفين الاثنين.

وتأتي رسالته إلى الموظفين، التي أُرسلت في أعقاب رحلاته الأخيرة، وسط غضب ومعارضة متزايدة، ليس فقط من الموظفين في وزارة الخارجية ولكن داخل إدارة بايدن على نطاق أوسع أيضا.

وذكرت CNN الأسبوع الماضي أن مئات الموظفين في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وقعوا على رسالة مفتوحة تدعو إلى وقف إطلاق النار، وهناك تقارير عن "مذكرة معارضة" داخل وزارة الخارجية.

الشهر الماضي، استقال مسؤول في وزارة الخارجية علناً احتجاجاً على سياسة الإدارة بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس.

وكتب بلينكن بالبريد الإلكتروني الذي أرسله الإثنين، واطلعت عليه CNN: "أعلم أنه بالنسبة للكثيرين منكم، فإن المعاناة الناجمة عن هذه الأزمة لها أثر شخصي كبير"، وأردف: "إن الألم الذي يأتي مع رؤية الصور اليومية للأطفال الرضع والأطفال وكبار السن والنساء وغيرهم من المدنيين الذين يعانون في هذه الأزمة أمر مؤلم. أشعر بذلك بنفسي".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي في رسالته: "بعض الأشخاص في الوزارة قد لا يتفقون مع النهج الذي نتبعه أو لديهم آراء حول ما يمكننا القيام به بشكل أفضل".

وأكد بلينكن أن منتديات قد تم تنظيمها في واشنطن العاصمة، بحيث يمكن للموظفين التعبير عن انطباعاتهم وآرائهم بشأن ما يجري، وقال: "نحن نستمع، ما تشاركونه يزيد سياستنا ورسائلنا علما".

في رسالته الإلكترونية، قدم بلينكن لمحة عامة عن رحلته إلى الشرق الأوسط وآسيا الأسبوع الماضي، قائلاً إن "الهدف العام للولايات المتحدة لا يزال هو نفسه: إنهاء هذا الصراع الرهيب في أسرع وقت ممكن، مع الوقوف إلى جانب حق إسرائيل وواجبها، بما يتفق تمامًا مع القانون الإنساني الدولي، لضمان عدم تكرار هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الإرهابي"، حسب قوله.

وتُصنف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حركة حماس "منظمة إرهابية".

وكرر وزير الخارجية الأمريكي تصريحاته بأن "العديد من المدنيين الفلسطينيين قد ماتوا"، على حد قوله في إشارة إلى مقتل آلاف في الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة والعملية البرية فيها، وأضاف: "يمكن القيام بالمزيد ويجب القيام به للحد من معاناتهم".

وكتب بلينكن: "وكما قلت في السر والعلن، فإننا نؤمن بأن أصوات الشعب الفلسطيني يجب أن يكون لها الحكم في مرحلة ما بعد الأزمة في غزة"، وتابع: "نحن نؤمن بالحكم الفلسطيني لقطاع غزة مع توحيد غزة مع الضفة الغربية يجب دعم إعادة إعمار غزة بآلية مستدامة".