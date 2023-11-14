دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجّه المذيع البريطاني، بيرس مورغن، سؤالا لزعيم حزب العمال البريطاني السابق، جيرمي كوربن و"كرره 15 مرة" حول ما إذا كان يعتبر حركة "حماس" "منظمة إرهابية" دون أن يتلقى إجابة، ما أسفر عن مشادة بين الجانبين.

واستضاف مورغان كوربن في برنامجه Piers Morgan uncensored وطرح عليه سؤالا: "هل تعتبر حماس منظمة إرهابية".

وكرّر الإعلامي البريطاني السؤال عدة مرات لكن كوربن طلب منه أن يفسح له المجال للإجابة دون أن يجيب بـ"نعم أو لا" رغم المحاولات الحثيثة من جانب مورغان.

وكتب الإعلامي البريطاني على صفحته على "إكس"، تويتر سابقا: "لقد سألت جيرمي كوربن مرارا إذا كان يعتقد أن حماس جماعة إرهابية، وما إذا كان ينبغي عليهم البقاء في السلطة في غزة... لقد رفض مراراً الإجابة عن أي من الأسئلة، مذهل"، حسب قوله.

ونشرت صفحة البرنامج على المنصة نفسها جزءا من المقابلة يُظهر مورغان وهو يكرر السؤال وجاء التعليق من صفحة البرنامج كالآتي: "سأل بيرس مورغان جيرمي كوربن 15 مرة عما إذا كان زعيم حزب العمال السابق يعتقد أن حماس جماعة إرهابية. ورفض جيرمي كوربن الإجابة"، على حد تعبيرهم.

من جانبه، يظهر كوربن في الفيديو وهو يطلب من المذيع البريطاني أن يمنحه وقتا للإجابة على السؤال، واتهم مورغان بأنه "يصرخ على ضيوفه" وطالبه بـ"نقاش منطقي"، في حين واصل مورغان إعادة السؤال مرات عدة.

وخلال المشادة بين الرجلين، قال مورغان: "لقد سألتك سؤالين: هل حماس منظمة إرهابية وهل يجب أن تبقى في السلطة؟ ولم تجب على أي منهما، وتستغرب لماذا يعتقد الناس أن لديك مشكلة مع اليهود"، على حد قوله.

وأجاب كوربن على ذلك قائلا: "لا دلالات لهذا الأمر... الدلالة الوحيدة هي عدم قدرتك على التزام الصمت لمدة 30 ثانية"، حسب قوله.