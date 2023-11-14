أعلى رقم في تاريخ أي صراع.. هذه حصيلة قتلى موظفي الأمم المتحدة في غزة

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قالت وكالة إغاثة تابعة للأمم المتحدة تعمل في القطاع، الاثنين، إن 102 من موظفي الأمم المتحدة على الأقل قتلوا في غزة منذ بدء الحرب.

وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا): "في الـ 24 ساعة الماضية، قُتلت موظفة في الأونروا مع عائلتها في شمال قطاع غزة بسبب الغارات"، لترتفع بذلك حصيلة قتلى موظفي الأمم المتحدة إلى أكثر من 100.

وأشارت الوكالة إلى أن 27 موظفا على الأقل أُصيبوا منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وقالت الأونروا: "هذا أعلى عدد من عمال الإغاثة في الأمم المتحدة الذين قتلوا في نزاع في تاريخ الأمم المتحدة".

ونكست مكاتب الأمم المتحدة في جميع أنحاء العالم أعلامها، الاثنين، ووقف جميع موظفي الأمم المتحدة دقيقة صمت حدادًا وتكريمًا لزملائهم الذين فقدوا أرواحهم في غزة، بحسب البيان.