دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت المحكمة الاتحادية العراقية، الثلاثاء، أنها قررت إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وعضوية النائب ليث الدليمي، حسبما نقلت عنها وكالة الأنباء العراقية "واع".

وذكرت الوكالة أن "المحكمة الاتحادية قررت، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي". وأضافت أن "المحكمة الاتحادية العليا قررت كذلك إنهاء عضوية ليث الدليمي في البرلمان".

وذكر نص قرار المحكمة الاتحادية الخاص بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي والنائب ليث الدليمي: "نظرت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء، الدعوى بالعدد 9، اتحادية 2023، وقررت بموجب الحكم الصادر فيها إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي، وإنهاء عضوية النائب ليث مصطفى حمود الدليمي اعتباراً من تاريخ صدور الحكم في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2023، قرارا باتا وملزما لكافة السلطات".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، عن تأجيل عقد جلسة البرلمان لمدة نصف ساعة، دون ذكر الأسباب، حسبما أفادت الوكالة العراقية.