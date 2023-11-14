دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – علّقت وزارة الداخلية المصرية على مقطع فيديو متداول لشخص يقوم بـ"التطاول لفظيا" على فتاتين في محافظة جنوب سيناء، مشيرة إلى أن الشخص الذي ظهر في المقطع "ليس إسرائيليا" بل يحمل جنسية دولة أجنبية.

وقالت الداخلية المصرية في بيان عبر صفحتها على "إكس"، تويتر سابقا: "في إطار تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص يحمل جنسية أجنبية يقوم بالتطاول لفظياً على فتاتين بمحافظة جنوب سيناء، والادعاء بأن المذكور إسرائيلي الجنسية".

وأردفت الداخلية المصرية بالقول في البيان نفسه: "بالفحص تبين أن الشخص الظاهر بمقطع الفيديو يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية وليس إسرائيلي الجنسية، وقيام الفتاتين بالتقدم ببلاغ للجهات الأمنية لقيامه بالتطاول عليهما".

وأكدت الوزارة في البيان نفسه أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجاري اتخاذ اللازم حياله"، حسب قولها.

وتداول عدد من المغردين مقطع فيديو يظهر فيه شاب وصوت فتاتين إذ تتهمانه بـ"التحرش بهما على الشاطئ" في حين يقوم بالشاب باستفزاز الفتاتين وتوجيه "إهانات لهما" إلى جانب قوله جملة "هذه أرض إسرائيلية" في إشارة إلى جنوب سيناء، على حد زعمه.