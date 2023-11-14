النيابة السعودية تعلن سجن وتغريم مواطن ووافدين عربيين وتكشف السبب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت النيابة العامة السعودية، الثلاثاء، انتهاء إجراءات التحقيق مع تنظيم إجرامي مكون من مواطن ووافدين من جنسية عربية، بتهمة جلب وتلقي مواد مخدرة بقصد الترويج والاتجار، وأعلنت صدور الحكم عليهم بالسجن والغرامة.

وقالت النيابة العامة السعودية في بيان، نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن "إجراءات التحقيق التي قامت بها نيابة المخدرات والمؤثرات العقلية، كشفت عن قيام المتهمين بجلب وتلقي 342 ألف حبة من أقراص الأمفيتامين (الكبتاغون) المؤثرة عقليا من خارج المملكة، مخبأة داخل شحنة قادمة إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض".

وأوضحت النيابة في بيانها: "أسفرت إجراءات التحقيق عن قيام الوافد، قائد التنظيم، بالسفر إلى خارج المملكة، عند وصول الشحنة إلى المملكة، وتكليف المتهميْن الآخرين بتلقي الشحنة، لضمان عدم الإطاحة به لحين الانتهاء من عملية تلقي وجلب الشحنة وتسليمها، والتي تمت متابعتها بشكل دقيق ومُحكَم من الجهات الأمنية، حتى عودة قائد التنظيم للمملكة، وتم القبض عليه وعلى كل المتهمين بالجرم المشهود"، حسبما أفادت وكالة "واس".

وختمت النيابة بيانها قائلة: "بإحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامهم، صدر بحقهم حُكم يقضي بثبوت إدانتهم بما نُسب إليهم، وسجن أحدهم 25 سنة، والآخريْن لمدة 15 سنة لكل منهما، مع غرامات مالية بلغت 300 ألف ريال سعودي، وإبعاد الوافدين عن المملكة بعد انتهاء محكوميتهما"، طبقا للوكالة السعودية.