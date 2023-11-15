تحدثت مذيعة CNN، كريستيان أمانبور، إلى دانيال ليفي، رئيس مشروع الولايات المتحدة/الشرق الأوسط، حول محاولة إسرائيل تدمير حماس وما قد تبدو عليه غزة "في اليوم التالي".

وقال ليفي إن "ما نراه في الوقت الحالي هو إمكانية الوصول إلى وقف كامل لإطلاق النار، قد يمر عبر وقف الأعمال العدائية، مما يسمح لبعض الرهائن بالخروج. ربما يؤدي ذلك إلى الحصول على صفقة لخروج الباقين".

وأشار ليفي إلى أنه "بمجرد أن يتعلق الأمر بالجنود المحتجزين لدى حماس، فسيكون ذلك تبادلًا أكثر أهمية للأسرى. أعتقد أن ما نتحرك نحوه ربما هو أنه سيكون هناك، أعتقد أننا نتحدث عن خمسة أيام، توقف لمدة خمسة أيام، وإخراج عدد كبير من المحتجزين، ومن المحتمل أن يتم في المقابل إطلاق سراح النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، والحصول على ضخ أكبر بكثير للمساعدات الإنسانية".

وفيما يتعلق بما سيحدث بعدها، قال ليفي إنه "إذا حدث أول إطلاق سراح للرهائن، فإن ديناميكية المحادثة داخل إسرائيل تتغير. سيكون لديك المزيد من الضغط للحصول على الباقي، ومن ثم يصبح الاختيار واضحًا. إما المهمة العسكرية أو إطلاق سراح الرهائن".

كما أكد أن "الشيء الآخر الذي يحدث هو الضغط الخارجي، وهو ما يتراكم الآن. الغرب يلعب لعبة اللحاق بالركب وكذلك الأمر بالنسبة للولايات المتحدة. لقد كان بقية العالم موجودًا هناك قبل ذلك بكثير، بأن هذا يجب أن ينتهي. ولكن الضغط الخارجي، بمجرد حدوث توقف لمدة خمسة أيام، هل سيكون من السهل على إسرائيل أن تستأنف هذا النوع من القصف والقتل؟"، بحسب ما قال.

وتطرق ليفي إلى ما سيحدث إثر الحرب، قائلًا إنه يعتقد أن "إسرائيل قد دخلت هذا الأمر دون خطة واضحة لما هو آتي. ومن أجل فهم ذلك، أعتقد أننا بحاجة إلى أن نفهم أن إسرائيل قد أهملت إلى حد كبير فكرة ممارسة السياسة مع الفلسطينيين، وممارسة نهج يركز على إيجاد حلول. وبالتالي، كان من الصعب الحصول على هذه الإجابة بأي شكل من الأشكال الواضحة".

وأشار إلى أن "النتيجة الأكثر ترجيحًا هي أن حماس ستستمر في الوجود. قد يتم تخفيض قدرتها العسكرية، ومن المحتمل أن تكون أقوى سياسيًا مما كانت عليه من قبل، وستظل هناك حماس. إن الطريقة التي ينتهي بها الصراع هي عندما يجد الأشخاص الذين يمارسون العنف في النهاية طرقًا للخروج من ذلك".