أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، عبر وسائل التواصل الاجتماعي على نظيره الكندي، جاستن ترودو، بعد أن حث الثاني إسرائيل على ممارسة "أقصى درجات ضبط النفس" في عملياتها العسكرية في غزة.

وفي تصريحات قبل وقت قصير من إعلان حكومي في "بريتش كولومبيا"، قال ترودو إن العالم يشهد أحداثا مروعة، بما في ذلك "مقتل النساء والأطفال والرضع"، وأضاف قائلا: "هذا يجب أن يتوقف".

وقال رئيس الوزراء الكندي: "المأساة الإنسانية التي تتكشف في غزة محطمة للقلب، وخاصة المعاناة التي نراها في مستشفى الشفاء وحوله. لقد كنت واضحاً أن ثمن العدالة لا يمكن أن يكون استمرار معاناة جميع المدنيين الفلسطينيين".

وتابع ترودو: "حتى الحروب لها قواعد، كل حياة بريئة متساوية في القيمة، إسرائيلية وفلسطينية. أنا أحث حكومة إسرائيل على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس".

ورد نتنياهو على تعليقات ترودو على "إكس"، تويتر سابقا، قائلا إن حماس هي المسؤولة عن الأحداث المروعة التي استشهد بها ترودو، وليست إسرائيل.

وكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: "ليست إسرائيل التي تستهدف المدنيين عمدا لكن حماس التي قطعت رؤوس المدنيين وحرقت أجسادهم وارتكبت مجازر بقحهم في أسوأ الفظائع التي ارتكبت على اليهود منذ الهولوكوست"، على حد تعبيره.

وتابع نتنياهو قائلا: "بينما تقوم إسرائيل بكل شيء للحفاظ على المدنيين بعيداً عن الأذى، تقوم حماس بكل شيء لتعريضهم للأذى. إسرائيل توفر للمدنيين في غزة ممرات إنسانية ومناطق آمنة، حماس تمنعهم من المغادرة تحت تهديد السلاح. إنها حماس وليست إسرائيل التي يجب أن تتحمل مسؤولية ارتكاب جريمة حرب مزدوجة: استهداف المدنيين بينما تختبئ وراء المدنيين. يجب على القوى المتحضرة أن تدعم إسرائيل في هزيمة وحشية حماس"، على حد قوله.

وفي تصريحاته، قال ترودو إن حماس "تستخدم الفلسطينيين كدروع بشرية" وكرر دعوته للإفراج عن جميع الرهائن على الفور ودون قيد أو شرط، مشيرا إلى أن حماس قالت إنها ستقوم بهجمات مشابهة للتي وقعت في 7 أكتوبر/تشرين أول مرارا وتكرارا.

وسيحضر ترودو القمة السنوية لمجموعة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك) التي تبدأ الأربعاء في كاليفورنيا حيث من المقرر أن يناقش هو والرئيس الأمريكي جو بايدن وقادة العالم الآخرون الصراع في الشرق الأوسط على هامش القمة.