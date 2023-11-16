سناتور أمريكي لـCNN: "عدد المدنيين الذين قتلوا داخل غزة غير مقبول”

تحدث السناتور الديمقراطي، كريس ميرفي، إلى مذيعة CNN كريستيان أمانبور حول العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة وفي مستشفى الشفاء، وقال إنه لا يؤمن بوقف إطلاق النار لكنه يقول إن إسرائيل بحاجة إلى اتخاذ "قرارات استهداف مختلفة".

وأشار السناتور الأمريكي في حديثه إلى أن "إسرائيل يجب أن تدمر قدرات حماس العسكرية. لا يمكن للعالم أن يسمح لحماس أن تكون قادرة على شن هجوم كما فعلت في 7 أكتوبر"، مضيفًا: "الحرب صعبة، إنها قبيحة. وكثيراً ما يتعرض المدنيون للأذى، وحماس تجعل الأمر أسوأ بكثير كما تعلمون، من خلال دمج أنفسهم ومعداتهم وأصولهم داخل المباني المدنية وداخل المستشفيات والكنائس والمدارس والمساجد. هذا قرار حماس باستخدام البشر كدروع"، حسبما أفاد.

وتابع ميرفي بالقول: "لكن ما قلته هو أن عدد المدنيين الذين يُقتلون الآن داخل غزة غير مقبول وغير قابل للاستمرار. وفي الواقع، أعتقد أن ذلك يتعارض مع أهداف إسرائيل الأمنية طويلة المدى لأن قوة حماس ستنمو، ربما، إذا ظل عدد القتلى المدنيين بهذا الارتفاع. لذلك أعتقد أن على إسرائيل أن تبدأ في اتخاذ قرارات استهداف مختلفة".

كما أكد: "لست مطلعًا على المعلومات المتعلقة بهذه القضية تحديدًا. لكن في النهاية، أعداد الضحايا المدنيين كانت مرتفعة جدًا وأعتقد أن على إسرائيل أن تبدأ في اتخاذ قرارات مختلفة حتى أثناء استمرارها في القتال".

وأنهى تعليقه على هذه القضية بالقول: "أنا لا أؤيد وقف إطلاق النار. أعتقد أن إسرائيل يجب أن تواصل القتال ضد حماس. لكن أعتقد أن عدد القتلى المدنيين أصبح مرتفعًا جدًا".

وفيما يتعلق بما قصده بوقف الأعمال العدائية على المدى القصير،، شدد ميرفي على أنه لا يقبل "الفرضية القائلة بأن الخيارين الوحيدين هنا هما وقف إطلاق النار، والذي يبدو لي وكأنه إنهاء للقتال ضد حماس، والمستوى الحالي من الوفيات بين المدنيين".

وتابع بالقول: "بالنسبة لي، كما تعلمين، يجب أن يحدث شيئان. أولاً، نعم، أنا أؤيد وقفاً إنسانياً من أجل تمكين القدرة على إيصال المساعدات الإنسانية والغذاء والماء إلى مواطني غزة. أعتقد أيضًا أن هذه هي الطريقة الوحيدة لإخراج الرهائن. لكنني أعتقد أيضًا أنه يجب أن يكون هناك تغيير في حسابات الغارات بالنسبة لإسرائيل".

وأضاف: "أعتقد أنه كان هناك قرارات تم اتخاذها في كثير من الأحيان والتي أسفرت عن أعداد كبيرة جدًا من القتلى المدنيين عند النظر إلى أهمية أصول حماس التي كنت تستهدفها".

وخلص السناتور إلى أنه يعتقد "أن كلا الأمرين يجب أن يحدثا. مزيد من الضربات الدقيقة، ومزيد من الاهتمام بشأن تأثيرها على المدنيين، وهدنة إنسانية إما لعدة أيام أو بضع ساعات كل يوم حتى نتمكن من إيصال الإغاثة الإنسانية وإخراج الرهائن من هناك"، حسبما قال.