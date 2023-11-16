هديل غبّون

عمّان، الأردن (CNN) -- أكدت مصادر أردنية رسمية لـ CNN بالعربية الخميس، بدء العمل بتجهيزات المستشفى الميداني الأردني في مدينة نابلس بالضفة الغربية، بإشراف القوات المسلحة الأردنية ، من المتوقع الانتهاء من تجهيزه بدء وتشغيله خلال وقت قريب، وقد كشف الجيش الأردني تفاصيل إضافية حول المستشفى.

وبحسب المعلومات التي اطلعت عليها CNN بالعربية، فإن المستشفى سيكون في منطقة حدائق جمال عبد الناصر في مدينة نابلس، وعلى مساحة تقدر بخمسة دونمات.

وأصدرت القوات المسلحة الأردنية مساء الخميس، بيانا تفصيليا تلقت CNN بالعربية نسخة منه، أعلنت فيه تنفيذ توجيهات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، بإرسال مستشفىً ميداني إلى نابلس، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى والمصابين.

ويضم المستشفى فريقاً طبياً متكاملاً من جميع الاختصاصات ومساعدات طبية وعلاجية متنوعة، للمساهمة في تقديم الخدمة الطبية والعلاجية للفلسطينيين في نابلس، وفقا للبيان.

كما يتألف المستشفى الميداني الجديد، من 7 قاطرات، تضم غرفتي عمليات، وغرفتين للعناية الحثيثة، و15 سريراً؛ لإجراء العمليات الجراحية التي يتم تحويلها وإخلاؤها إلى المستشفى، إضافةً إلى مختبر وصيدلية وأشعة وعيادة أسنان، وغرفة تعقيم.

وأكدت القوات المسلحة الأردنية في البيان أيضا، على استمرار عمل بقية المستشفيات والمحطات الجراحية الأخرى وهي المستشفى الميداني الأردني في غزة والمحطة الجراحية في جنين والمحطة الجراحية في رام الله.

في الأثناء، قال القائم بأعمال محافظ نابلس، غسان دغلس ، إن موقع المستشفى تم تحديده بالتنسيق مع الجانب الأردني ليكون في حدائق جمال عبد الناصر.

وبين دغلس في تصريح لـCNN، بأن موعد التشغيل سيكون "قريبا" وسيتم الإعلان عنه في حينه من الجانب الأردني، مبينا أن المستشفى سيقام على مساحة تقارب 5 دونمات، وهو مكرمة ملكية من العاهل الأردني .

وكان قد أعلن رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة خلال لقاء مع رئيس وأعضاء مجلس الأعيان في وقت سابق، عن المساعدات التي يقدمها الأردن بتوجيهات مباشرة من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى "الأشقاء" في غزة والضفة الغربية من مساعدات طبية وإنسانية وقمح وحبوب.

وقال الخصاونة في حينه إن الأردن سيقيم مستشفى ميدانيا أردنيا في الضفة اذا "استدعت" الضرورة.

وأعلن الأردن خلال الأسبوعين الماضيين عن تسيير شحنة مستلزمات طبية وأدوية وشحنات من القمح، إلى الضفة الغربية بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية لدعم ومساندة أهالي الضفة الغربية، بسبب تداعيات استمرار الحرب على قطاع غزة، وتعثر عمليات سلاسل التوريد للمواد الأساسية في الضفة.