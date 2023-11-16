رعب وموت في كل مكان.. شاهد ما قاله مراسل CNN عن الوضع في مستشفى الشفاء بغزة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصدرت وزارة الخارجية السعودية، الخميس، بيانا حول العملية "الدقيقة والموجهة" التي أعلن عنها الجيش الإسرائيلي في مستشفى الشفاء بقطاع غزة.

وأعرب الخارجية السعودية في بيانها عن "إدانة ورفض المملكة العربية السعودية الشديدين لإقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام مستشفى الشفاء الطبي، وقصف محيط المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة المحاصر، الذي يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، والأعراف والمواثيق الدولية كافة، واستهداف صريح للمدنيين والطواقم الطبية".

‌‎وأكدت "ضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية إزاء هذه الانتهاكات المستمرة والممارسات الوحشية وغير الإنسانية لقوات الاحتلال الإسرائيلي، بحق الأطفال والنساء والمدنيين والمنشآت الصحية والطواقم الإغاثية".

وفي بيان منفصل قالت الخارجية السعودية إن المملكة "رحبت بصدور قرار مجلس الأمن الذي يلزم أطراف النزاع بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي، ويدعو إلى تكرار اعتماد هدنة إنسانية تستمر عدة أيام لإغاثة المدنيين وإنقاذ الأطفال الذين يتحملون العبء الأكبر جراء الاعتداء المستمر على غزة، وتعده خطوة أولى في الاتجاه الصحيح لتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته ووقف العمليات العسكرية ومحاسبة قوات الاحتلال على انتهاكاتها الصارخة لجميع المعايير القانونية والإنسانية".