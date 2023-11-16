نتنياهو يرد على وصف أردوغان لإسرائيل بـ"دولة إرهاب"

(CNN)-- علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي وصف فيها إسرائيل بأنها "دولة إرهاب"، حيث اتهم نتنياهو أردوغان بأنه "يدعم دولة حماس الإرهابية".

وقال بنيامين نتنياهو، عبر منصة "إكس": "على النقيض من ذلك، هناك قوى تدعم الإرهابيين، وأحد هذه القوى هو الرئيس التركي أردوغان، الذي يصف إسرائيل بأنها دولة إرهابية، لكنه يدعم دولة حماس الإرهابية، ويقصف القرى التركية داخل تركيا نفسها، لذلك، لن نقبل دروسا منه".

واتهم أردوغان، خلال كلمته في اجتماع الكتلة النيابية لحزبه "العدالة والتنمية" في البرلمان التركي، نتنياهو بتهديد سكان غزة بالقنابل النووية، قائلا: "تمتلك قنبلة نووية، وتهدد بها، امتلك ما شئت فإنك راحل".

وكان الرئيس التركي ألغى زيارته لإسرائيل الشهر الماضي، قائلا: "ليس لدى تركيا مشكلة مع الدولة الإسرائيلية، لكن أنقرة لن توافق أبدا على ارتكاب تل أبيب فظائع"، وذكر أن "الدول الغربية تعتبر حماس منظمة إرهابية، لكنها ليست كذلك بل جماعة تحرير تناضل من أجل حماية أراضيها ومواطنيها".