الأونروا: انقطاع تام للاتصالات في قطاع غزة بسبب نقص الوقود

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أعلن المدير العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) فيليب لازاريني، الخميس، أن قطاع غزة يعيش انقطاعا تاما للاتصالات بسبب نقص الوقود.

وقاطع لازاريني مؤتمرا صحفيا مباشرا في جنيف ليشرح: "لا وقود، لا مستشفيات، لا وقود، لا ماء، لا وقود، لا اتصالات".

وقال المسؤول إن الظروف "تزيد من القلق والذعر وتسرع أيضًا انهيار آخر نظام مدني متبق في قطاع غزة"، دون أن يشرح مصدر الأخبار التي لديه.

كما ذكرت شركة مراقبة الإنترنت Netblocks في وقت سابق أن "غزة الآن في خضم انقطاع كبير للإنترنت مع نفاد إمدادات وقود المولدات والنسخ الاحتياطية أخيراً؛ من المرجح أن تكون خدمات الاتصالات بما في ذلك الهاتف الأرضي والهاتف الخلوي والواي فاي غير متوفرة لمعظم السكان في الوقت الحاضر".

وفي وقت سابق من الخميس، قالت شركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل)، المزود الرئيسي للاتصالات في قطاع غزة، إن "جميع خدمات الاتصالات في قطاع غزة خرجت عن الخدمة بسبب استنزاف جميع موارد الطاقة التي تدعم الشبكة، وعدم السماح بدخول الوقود".

كما أشارت الأونروا في منشور على منصة "إكس"، تويتر سابقا، إلى أن شبكة الاتصالات في غزة معطلة بسبب نقص الوقود، مضيفة أن هذا "يجعل من المستحيل إدارة أو تنسيق قوافل المساعدات الإنسانية".