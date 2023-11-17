أمريكا تشكر مصر على جهودها لتسهيل خروج الأمريكيين من غزة

(CNN)-- ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن تحدث هاتفيا مع نظيره المصري سامح شكري حول "الجهود المشتركة لزيادة المساعدة الإنسانية للفلسطينيين الذين هم في أمس الحاجة إليها".

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، في بيان، إن بلينكن "وجه الشكر إلى مصر لتسهيل الخروج الآمن للمواطنين الأمريكيين والأجانب الآخرين من غزة عبر مصر إلى وجهاتهم النهائية، وتعزيز الجهود الرامية إلى تحرير الرهائن".

وذكر ميلر، في مؤتمر صحفي في وقت سابق من الخميس، أن ما يقرب من 700 مواطن أمريكي وأفراد أسرهم خرجوا من غزة عبر معبر رفح إلى مصر، ولا يزال هناك أقل من 900 مواطن أمريكي وأفراد أسرهم في غزة.

وأشار المتحدث أن بلينكن "أكد خلال الاتصال على أهمية اتخاذ خطوات ملموسة لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء غزة، ورفض الولايات المتحدة للتهجير القسري للفلسطينيين".

وتابع ميلر: "وكذلك شدد على التزام الولايات المتحدة بالعمل بالتنسيق مع مصر والشركاء الإقليميين الآخرين من أجل تشكيل دولة فلسطينية قابلة للحياة".

ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان نشرته عبر فيسبوك، إن شكري تلقى اتصالا هاتفيا من بلينكن "تناول تطورات أزمة قطاع غزة والجهود الدولية والإقليمية للتعامل مع تداعياتها الإنسانية الخطيرة".

وأضاف البيان أن الوزيران "تبادلا وجهات النظر حول الأوضاع الأمنية والإنسانية المتدهورة في غزة، حيث أكد شكري على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن، لاسيما إقامة هدن وممرات إنسانية وأولوية وصول المساعدات اللازمة للقطاع، مع توضيح أن الهدف الأساسي ينبغى أن يتركز على الوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار".

وتابع: "تطرق شكري إلى الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية المتمثلة في العقاب الجماعي للفلسطينيين في قطاع غزة، مشيرا إلى دور الولايات المتحدة والأطراف الدولية المؤثرة في التدخل لوقف هذه الانتهاكات وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، وضمان نفاذ المساعدات بالشكل الكافي لاحتياجات القطاع، مشددا كذلك على رفض مصر القاطع لسياسات التهجير القسري للفلسطينيين داخل أو خارج قطاع غزة".

وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الأمريكي عبر منصة "إكس": " وصلت شحنة من المساعدات الإنسانية الأمريكية بالقرب من الحدود بين مصر وغزة"، وأضاف: "لقد أوضحنا منذ بدء هذه الأزمة أن المساعدات الإنسانية هي حاجة ماسة وعاجلة وسوف نستمر في العمل على إيصال هذه المساعدات إلى المدنيين في غزة بأسرع ما يمكن".