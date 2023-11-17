أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- وصل 250 مواطنًا أجنبيًا إلى مصر بعد مغادرة قطاع غزة عبر معبر رفح الجمعة، حسبما صرح مسؤول حدودي مصري لصحفي يعمل مع شبكة CNN في رفح.

كما تم السماح لجريحين فلسطينيين بالدخول إلى مصر، بحسب المسؤول.

وقال المسؤول الحدودي المصري أيضاً إن أكثر من 20 شاحنة مساعدات دخلت قطاع غزة الجمعة، حاملة إمدادات أساسية بما في ذلك الغذاء والماء والمعدات الطبية والأدوية وغيرها من مواد الإغاثة.

وقبل اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس، كانت نحو 455 شاحنة تدخل غزة يوميا محملة بإمدادات المساعدات، وفقا للأمم المتحدة.

يقع معبر رفح في شمال سيناء في مصر، وهو المعبر الحدودي الوحيد بين غزة ومصر، ويمتد على طول سيج حدودي طوله 8 أميال (12.8 كيلومتر) يفصل غزة عن صحراء سيناء.

ويُنظر إلى المعبر على أنه الأمل الأخير لسكان غزة للهروب من القصف الإسرائيلي على القطاع.