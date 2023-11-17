اتصال هاتفي بين ملك البحرين وأمير قطر.. والبلدان يبحثان مشروع "جسر"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أجرى العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اتصالا هاتفيا مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الجمعة، وذلك بعد وصول رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، إلى المنامة في زيارة تم خلالها بحث مشروع جسر "البحرين-قطر"، وفقا لوكالة أنباء البحرين الرسمية.

وتطرق ملك البحرين وأمير قطر إلى "العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتقويتها في مختلف المجالات، وما يجمع بين البلدين من ترابط وأخوة"، وأكدا على "المضي قدمًا في تطوير أوجه التعاون الثنائي القائم بما يلبي طموحات الشعبين الشقيقين"، وفقا لوكالة أنباء البحرين.

وأشار ملك البحرين إلى زيارة رئيس مجلس الوزراء القطري والذي التقى خلالها بولي عهد البحرين، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وبحث ولي العهد البحرين ورئيس الوزراء القطري مشروع جسر "البحرين-قطر" و"توجيه الجهات المعنية بالبلدين لاستكمال الخطط والبدء بتنفيذ المشروع"، وفقا لوكالة البحرين.

والتقى رئيس وزراء قطر العاهل البحريني خلال زيارته إلى المنامة في وقت سابق الجمعة.

يذكر أن البحرين كانت واحدة من 4 دول إلى جانب السعودية والإمارات ومصر، فرضت مقاطعة دبلوماسية واقتصادية على الدوحة بين عامي 2017 و2021.