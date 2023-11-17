(CNN) -- ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الخميس، أن جميع بطاريات صواريخ "باتريوت" التي أعلن في وقت سابق عن نقلها إلى منطقة الشرق الأوسط "وصلت و تعمل بكامل طاقتها".

وقالت نائبة المتحدث باسم "البنتاغون"، سابرينا سينغ، في مؤتمر صحفي: "لقد أعلنا أننا ننقل بطاريات صواريخ باتريوت وثاد إلى المنطقة للمساعدة في حماية قواتنا في كل من العراق وسوريا وأماكن أخرى بمزيد من صواريخ الدفاع الجوي".

وأضافت: "هذا شيء قمنا به لتعزيز إجراءات الحماية، و جميع بطاريات باتريوت موجودة، وتعمل بكامل طاقتها، وأعتقد أن بطارية ثاد لا تزال في طريقها".

يذكر أن كلا أنظمة "ثاد" و"باتريوت" هي أنظمة دفاع جوي مصممة لإسقاط الصواريخ الباليستية القصيرة والمتوسطة المدى.

وكان وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، قال في بيان سابق، إن نشر تلك المنظومات الصاروخية "سيعزز جهود الردع الإقليمية، وتزيد من حماية القوات الأمريكية في المنطقة، وتساعد في الدفاع عن إسرائيل".