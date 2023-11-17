البيت الأبيض يكشف ما ناقشه بايدن وأمير قطر بشأن إطلاق سراح الرهائن

(CNN) -- قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ناقش مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، "الحاجة الملحة لإطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين من قبل حماس دون مزيد من التأخير".

وجاءت هذه الدعوة مع تكثيف المحادثات لتأمين إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة، إذ لعبت قطر دور الوسيط في المفاوضات، التي ضمت أيضًا الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل وحماس.

وقال مسؤولون أمريكيون إن إطلاق سراح الرهائن سيتطلب وقفاً للقتال.

وأكد البيت الأبيض أن بايدن وأمير قطر "ناقشا في اتصالهما أيضا الجهود الجارية لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية المطلوبة بشكل عاجل إلى غزة وقرار إسرائيل استئناف توصيل الوقود".

وجاء في بيان البيت الأبيض: "اتفق الزعيمان على البقاء على اتصال وثيق، بما في ذلك عبر فرقهما حول هذه القضايا".