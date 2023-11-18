دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، فيليب لازاريني، إنه "لا يمكن لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية أكثر من ذلك" في غزة، بعد مطالعته "صور ولقطات مروعة" من إحدى مدارس الأونروا في القطاع.

لم يشر لازاريني إلى اسم المدرسة، لكن تصريحاته تأتي وسط أنباء عن تعرض مدرسة الفاخورة في غزة لقصف راح ضحيته العشرات على الأقل، السبت.

وكتب لازاريني، في حسابه عبر منصة إكس (تويتر سابقًا): "صور وتقارير مروعة عن عشرات القتلى والجرحى في مدرسة أخرى للأونروا تأوي آلاف الناس في شمال قطاع غزة".

وأضاف لازاريني: "لا يمكن لمثل هذا الهجمات أن تصبح أمراً اعتيادياً ويجب أن تتوقف الآن. لا يمكن الانتظار بعد الآن: هُدنة انسانية فورًا".

يأتي هذا فيما أصدرت دول عربية عدة بيانات إدانة ضد "استهداف النازحين من أهالي القطاع في مدرسة الفاخورة التابعة للأنروا ومدرسة تل الزعتر اليوم، في خرقٍ فاضح للقانون الدولي، وفي ظل غياب موقف دولي يوقف هذه الحرب المستعرة، وما تنتجه من معاناة وكارثة إنسانية"، حسبما أورد بيان لوزارة الخارجية الأردنية السبت.